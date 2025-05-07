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Черышев покинул клуб 2-й лиги Греции

7 мая, 17:58
2

Бывший игрок сборной России Денис Черышев стал свободным агентом. Он покинул «Паниониос» из 2-й по силе греческой лиги.

«Черышев покидает наш клуб в статусе свободного агента, мы не будем продлевать с ним контракт.

Связано ли это с тем, что Денис заканчивает карьеру? Не хочу об этом говорить, но это наше общее решение не продлевать соглашение еще на год», – сказал владелец «Паниониоса» Константинос Рупцос.

  • 34-летний Черышев был в Греции с сентября.
  • В 24 матчах за клуб у Дениса 5 голов, 5 ассистов.
  • По ходу карьеры у россиянина были 7 матчей за «Реал» (1+1).

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Источник: Sport24
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Паниониос Черышев Денис
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Комментарии (2)
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АлексМак
1746634804
всё, недолог век, на пенсию
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life85
1746638046
Ниже только медиалига ...
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