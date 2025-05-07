Черышев покинул клуб 2-й лиги Греции

Бывший игрок сборной России Денис Черышев стал свободным агентом. Он покинул «Паниониос» из 2-й по силе греческой лиги.
«Черышев покидает наш клуб в статусе свободного агента, мы не будем продлевать с ним контракт.
Связано ли это с тем, что Денис заканчивает карьеру? Не хочу об этом говорить, но это наше общее решение не продлевать соглашение еще на год», – сказал владелец «Паниониоса» Константинос Рупцос.
- 34-летний Черышев был в Греции с сентября.
- В 24 матчах за клуб у Дениса 5 голов, 5 ассистов.
- По ходу карьеры у россиянина были 7 матчей за «Реал» (1+1).
Источник: Sport24