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Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»

Сегодня, 14:02
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Оливера Гудель, агент будущего новичка «Краснодара» Густаво Фуртадо, прокомментировала трансфер игрока в клуб РПЛ.

  • 24-летний бразилец присоединится к «Краснодару» в июне.
  • Он перейдет из «ПАС Ламии» на правах свободного агента.
  • Фуртадо – левый вингер. Его статистика в нынешней команде: 19 матчей, 6 голов, 1 ассист.

«Мы выбрали «Краснодар», потому что решили, что так будет лучше для него в данный момент! Это амбициозный клуб, и в нем верят в игрока.

В «Краснодаре» оказались справедливыми по отношению к Густаво, и мы рады, что оказались в этом клубе», – сказала Гудель.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ПАС Ламия Краснодар Фуртадо Густаво
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Комментарии (2)
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guron88
1744283821
Конкретно и лаконично.
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Skull_Boy
1744284780
А кто-то на бестолкового, который не способен и паса отдать, потратил 40 млн
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