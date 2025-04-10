Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»

Оливера Гудель, агент будущего новичка «Краснодара» Густаво Фуртадо, прокомментировала трансфер игрока в клуб РПЛ.

24-летний бразилец присоединится к «Краснодару» в июне.

Он перейдет из «ПАС Ламии» на правах свободного агента.

Фуртадо – левый вингер. Его статистика в нынешней команде: 19 матчей, 6 голов, 1 ассист.

«Мы выбрали «Краснодар», потому что решили, что так будет лучше для него в данный момент! Это амбициозный клуб, и в нем верят в игрока.

В «Краснодаре» оказались справедливыми по отношению к Густаво, и мы рады, что оказались в этом клубе», – сказала Гудель.