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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Паниониос
Астерас - Паниониос: обзор матча 15 июня 2020
Астерас
15.06.2020, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Паниониос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Паниониос
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
Х. Мунафо
87'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
81'
Замена
Х. Регис
️️️️
L. FernÃ¡ndez
81'
79'
Замена
N. Maksimovic
️️️️
С. Цилулис
78'
Желтая карточка
O. Lymperakis
52'
Желтая карточка
P. Korbos
Желтая карточка
М. Делетич
49'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Х. Барралес
46'
35'
Замена
К. Думциос
️️️️
D. Emmanouilidis
Желтая карточка
П. Матрикарди
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Милош Делетич
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Паниониос
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
18
Vasilis Rentzas
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
7
Panagiotis Korbos
ЦП
Астерас
93
Неофитос Михаил
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Паниониос
30
Dimitrios Nikas
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
33
Sebastian Chrusciel
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
8
Novica Maksimovic
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
40
Christos Retsos
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
3-3-4
1
Пападопулос
27
Коцирас
5
Матрикарди
58
Пасалидис
3
Тасулис
6
8
Мунафо
7
Делетич
9
Барралес
10
11
3-2-5
12
Котник
0
4
3
Сарамантас
13
18
17
23
Цилулис
88
Айкономидис
7
5
Папаниколау
8
Мунафо
44
44
8
Мунафо
23
Риера
23
Риера
9
Барралес
9
Дувикас
9
Дувикас
9
Барралес
10
20
Регис
20
Регис
10
23
Цилулис
8
8
23
Цилулис
17
7
Думциос
7
Думциос
17
Остались в запасе
Астерас
Паниониос
93
Неофитос Михаил
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
30
Dimitrios Nikas
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
33
Sebastian Chrusciel
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
40
Christos Retsos
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
Остались в запасе
30
Dimitrios Nikas
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
33
Sebastian Chrusciel
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
38
Nemanja Milojević
ЦП
40
Christos Retsos
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Астерас - Паниониос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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