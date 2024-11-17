Каннаваро вспомнил, каким был Черышев в «Реале»

Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро вспомнил, как к команде подключали россиянина Дениса Черышева.

– Когда вы играли в «Реале», тогда к основной команде подключали Дениса Черышева. Помните ли его молодого? Может, он на тренировках выделялся?

– Денис – очень спокойный парень, тренировался с нами. Был робкий немножко.

У Черышева в активе 7 матчей за «Реал», гол, ассист.

33-летний уроженец Нижнего Новгорода стоит 500 тысяч евро.

Сейчас Черышев в «Паниониосе» из Греции: 6 матчей, ассист.

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