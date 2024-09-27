Черышев прокомментировал переход в «Паниониос»

Новичок «Паниониоса» Денис Черышев поделился эмоциями после заключения контракта с греческим клубом.

«Я очень рад, что с сегодняшнего для официально являюсь футболистом «Паниониоса»!

Я готов упорно работать, чтобы помочь команде достичь поставленных целей и порадовать болельщиков», – сказал 33-летний российский вингер в интервью клубной пресс-службе.