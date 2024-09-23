Агент Черышева рассказал, почему хавбек отправился в греческий клуб, а не в российский

Агент российского полузащитника Дениса Черышева Жорди Саллес рассказал о предстоящем переходе футболиста в греческий «Паниониос».
«У нас не было ни одного предложения из России. Затем Денису поступило предложение от «Паниониоса», эту сделку организовал его хороший друг. Мы приняли его, и Денис будет играть в Греции.
Про контракт деталей мы не знаем, поскольку это дружеское предложение товарища Дениса, он заключал сделку. Завтра Черышев пройдет медосмотр», – сказал Саллес.
- Ожидается, что 33-летний Черышев должен подписать контракт с «Паниониосом», выступающим во втором по статусу дивизионе в Греции, на один сезон.
- Он находится в статусе свободного агента после ухода из «Венеции» по завершении прошлого сезона.