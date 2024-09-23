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    • Агент Черышева рассказал, почему хавбек отправился в греческий клуб, а не в российский

    Агент Черышева рассказал, почему хавбек отправился в греческий клуб, а не в российский

    Агент российского полузащитника Дениса Черышева Жорди Саллес рассказал о предстоящем переходе футболиста в греческий «Паниониос».

    «У нас не было ни одного предложения из России. Затем Денису поступило предложение от «Паниониоса», эту сделку организовал его хороший друг. Мы приняли его, и Денис будет играть в Греции.

    Про контракт деталей мы не знаем, поскольку это дружеское предложение товарища Дениса, он заключал сделку. Завтра Черышев пройдет медосмотр», – сказал Саллес.

    • Ожидается, что 33-летний Черышев должен подписать контракт с «Паниониосом», выступающим во втором по статусу дивизионе в Греции, на один сезон.
    • Он находится в статусе свободного агента после ухода из «Венеции» по завершении прошлого сезона.

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    Источник: Sport24

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    23.09.2024 12:10
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1727084801
    Как же Химки так маху дали. Они же всех пенсионеров собирают.
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    Валерий-Власов-google
    1727085644
    Никому-то он стал не нужен. Пора заканчивать играть.
    Ответить
    acor94
    1727090064
    Когда перепутал Панатинаикос и Паниониос и пошёл не глядя)))
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    Myasko
    1727090649
    Это закат
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