Агент Черышева рассказал, почему хавбек отправился в греческий клуб, а не в российский

Агент российского полузащитника Дениса Черышева Жорди Саллес рассказал о предстоящем переходе футболиста в греческий «Паниониос».

«У нас не было ни одного предложения из России. Затем Денису поступило предложение от «Паниониоса», эту сделку организовал его хороший друг. Мы приняли его, и Денис будет играть в Греции.

Про контракт деталей мы не знаем, поскольку это дружеское предложение товарища Дениса, он заключал сделку. Завтра Черышев пройдет медосмотр», – сказал Саллес.