«Ницца» хочет вернуть Модеста, который входил в планы «Локомотива»

Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест​, который расторг контракт с китайским клубом, рассматривает вариант продолжения карьеры в составе «Ниццы», сообщает Nice-Matin.

30-летний футболист является воспитанником этого клуба. В услугах француза заинтересовано и несколько представителей турецкого чемпионата. Ранее сообщалось, что он входил в трансферные цели «Локомотива».

Модест выступал за первую команду «Ниццы» с 2007 по 2010 год. За это время он сыграл в 49 матчах, забив в них пять голов.