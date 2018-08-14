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«Ницца» хочет вернуть Модеста, который входил в планы «Локомотива»

14 августа 2018, 08:16

Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест​, который расторг контракт с китайским клубом, рассматривает вариант продолжения карьеры в составе «Ниццы», сообщает Nice-Matin.

30-летний футболист является воспитанником этого клуба. В услугах француза заинтересовано и несколько представителей турецкого чемпионата. Ранее сообщалось, что он входил в трансферные цели «Локомотива».

Модест выступал за первую команду «Ниццы» с 2007 по 2010 год. За это время он сыграл в 49 матчах, забив в них пять голов.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Трансферы Ницца Тяньцзинь Цюаньцзянь Локомотив Модест Антони
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