Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии после выхода на замену

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии, забив гол через 3 секунды после выхода на замену в матче с «Дуйсбургом» (5:0).

Ранее рекорд принадлежал французскому форварду «Хоффенхайма» Антони Модесту. В 2014 году он забил спустя 12 секунд после появления на поле в кубковом матче с франкфуртским «Айнтрахтом».