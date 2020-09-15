Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии после выхода на замену

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии, забив гол через 3 секунды после выхода на замену в матче с «Дуйсбургом» (5:0).
Ранее рекорд принадлежал французскому форварду «Хоффенхайма» Антони Модесту. В 2014 году он забил спустя 12 секунд после появления на поле в кубковом матче с франкфуртским «Айнтрахтом».
- Ройс вышел на поле впервые за 7 месяцев.
- Хавбек пропустил из-за травм в общей сложности более 1000 дней.
- В последний раз полузащитник «Боруссии» забивал в феврале 2020 года.
Источник: твиттер Кубка Германии