Ройс из-за травм пропустил более 1000 дней. Сегодня игроку исполнился 31 год

Нападающему дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу исполнился 31 год. «Матч ТВ» посчитал, что из-за травм футболист пропустил более 1000 дней.

Например, повреждение не позволило Ройсу поехать на чемпионат мира-2014, который сборная Германии выиграла.