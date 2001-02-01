Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Ройс из-за травм пропустил более 1000 дней. Сегодня игроку исполнился 31 год

    Нападающему дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу исполнился 31 год. «Матч ТВ» посчитал, что из-за травм футболист пропустил более 1000 дней.

    Например, повреждение не позволило Ройсу поехать на чемпионат мира-2014, который сборная Германии выиграла.

    • Ройс сейчас травмирован.
    • В этом сезоне Ройс провел за дортмундцев 28 игр, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.
    • Игрок с «Боруссией» брал Кубок Германии.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16879

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Список явно несовместимый с профессиональным спортом. И тем не менее Ройс - топ. Сильный парень!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +812

      Play 1 час назад

      Главные 30 дней в своей карьере, к сожалению, он пропустил летом 2014 года.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1316

      FRZZ 2 часа назад

      Бедный Ройс, сколько мучился с травмами... Потом говорят, что футболисты получают слишком много денег.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10076

      Cules2013 > FRZZ 1 час назад

      ну так Ройса никто и не имел ввиду) и лечение его оплачивает клуб, у лучших врачей с мировым именем. пошёл бы он, как обычный немец, хоть пару раз в рядовую клинику по страховке)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8902

      ufos73 2 часа назад

      Файзулин и Дзагоев ржут над ним )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Puddle 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А спортаг более 1000 дней в карьере провел в тарасоффской бане всем составом! Рекордсмены: Глушаков, Жананидзе, Де Зеув

      -4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76780
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru