Ройс из-за травм пропустил более 1000 дней. Сегодня игроку исполнился 31 год

Список явно несовместимый с профессиональным спортом. И тем не менее Ройс - топ. Сильный парень!
Нападающему дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу исполнился 31 год. «Матч ТВ» посчитал, что из-за травм футболист пропустил более 1000 дней.
Например, повреждение не позволило Ройсу поехать на чемпионат мира-2014, который сборная Германии выиграла.
- Ройс сейчас травмирован.
- В этом сезоне Ройс провел за дортмундцев 28 игр, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.
- Игрок с «Боруссией» брал Кубок Германии.