«Кельн» отказался продавать Модеста в Китай за 30 миллионов, но переговоры продолжаются

Руководство «Кельна» отклонило предложение китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» о покупке нападающего Антони Модеста. Китайцы предложили за футболиста 30 миллионов евро.

«Мы договорились встретиться в ближайшие дни. Пока никаких результатов нет, но переговоры продвигаются», – рассказал спортивный директор немецкого клуба Йорг Шмадтке.

Известно, что в китайском клубе Модесту предложена годовая зарплата в размере 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне он сыграл в 34 матчах Бундеслиги, забив 25 голов и отдав две результативные передачи. Его действующий контракт с «Кельном» рассчитан до середины 2021 года.