Модест: «С легкостью могу представить себя в дортмундской «Боруссии»

Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест хочет вернуться в немецкую Бундеслигу. Ранее он уже выступал в Германии в составе «Кельна» и «Хоффенхайма».

«Я бы никогда не ответил отказом на предложение из Бундеслиги. Поэтому мне остается только ждать.

Сейчас в Германии нет интереса ко мне, но возвращение в Бундеслигу было бы идеальным развитием событий.

Дортмундская «Боруссия»? Это был бы очень интересный вариант. Я с легкостью могу представить себя в этой команде», – заявил Модест.

Ранее сообщалось о желании «Ниццы» вернуть форварда. В его услугах был заинтересован и «Локомотив».