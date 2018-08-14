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    Модест: «С легкостью могу представить себя в дортмундской «Боруссии»

    Бывший нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест хочет вернуться в немецкую Бундеслигу. Ранее он уже выступал в Германии в составе «Кельна» и «Хоффенхайма».

    «Я бы никогда не ответил отказом на предложение из Бундеслиги. Поэтому мне остается только ждать.

    Сейчас в Германии нет интереса ко мне, но возвращение в Бундеслигу было бы идеальным развитием событий.

    Дортмундская «Боруссия»? Это был бы очень интересный вариант. Я с легкостью могу представить себя в этой команде», – заявил Модест.

    Ранее сообщалось о желании «Ниццы» вернуть форварда. В его услугах был заинтересован и «Локомотив».

    Источник: Sport1.de

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    14.08.2018 11:46
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