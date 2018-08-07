Агент: «Возможно, вариант с «Локомотивом» заинтересует Модеста»

Футбольный агент Патрик Менди, представляющий интересы нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модеста, не исключил, что француз может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что московский клуб рассматривает 30-летнего футболиста как одного из кандидатов на усиление атаки.

«На данный момент мы не получали предложения от «Локомотива», но Модест хочет покинуть Китай.

Вариант с «Локомотивом», возможно, был бы нам интересен. Команда-чемпион, играет в Лиге чемпионов.

В ближайшие дни мы увидим, что будет с его будущим», – сказал Менди.

За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Модест выступает с июля 2017 года. За это время форвард провел за китайский клуб 29 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.