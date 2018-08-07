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    Агент: «Возможно, вариант с «Локомотивом» заинтересует Модеста»

    Футбольный агент Патрик Менди, представляющий интересы нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модеста, не исключил, что француз может продолжить карьеру в «Локомотиве».

    Ранее сообщалось, что московский клуб рассматривает 30-летнего футболиста как одного из кандидатов на усиление атаки.

    «На данный момент мы не получали предложения от «Локомотива», но Модест хочет покинуть Китай.

    Вариант с «Локомотивом», возможно, был бы нам интересен. Команда-чемпион, играет в Лиге чемпионов.

    В ближайшие дни мы увидим, что будет с его будущим», – сказал Менди.

    За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Модест выступает с июля 2017 года. За это время форвард провел за китайский клуб 29 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2018 18:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 21:42

      Конечно Модеста заинтересует участие Локомотива в ЛЧ. Так что все возможно.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:41

      так и знал что он уже в Китае наигрался и хочет обратно в большой футбол, если он будет таким как в Кёльне то это безусловно усиление.

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      Рейтинг: +6866

      Антибиотик 7 августа 2018, 19:29

      А нормальные варианты есть? Руководство Локомотива в своём репертуаре, чемпионат в разгаре, а напа как не было, так и нет.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Антибиотик 7 августа 2018, 19:42

      это очень даже нормальный вариант если он будет таким как во времена игры за Кёльн, хотя и в Китае баклуши не бил а забил неплохое количество мячей.

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      Рейтинг: +6866

      Антибиотик > OfaZavr 7 августа 2018, 19:52

      Да меня больше напрягает возраст. Это все таки не защитник, а нападающий. Иногда реально бесит, что уже столько лет мучаемся с одной и той же проблемой (с редким исключением-Ниасс). Ну раскошельтесь вы уже и подберите игрока среднего европейского уровня возраста так 24-26 лет, Чтобы лет пять проблем не знать по этой позиции.

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      OfaZavr > Антибиотик 7 августа 2018, 19:54

      согласен, но ведь Фарфана тоже уже в возрасте взяли а он вон сколько пользы принес, у Модеста еще есть лет 5-6 (при должном отношении к своей форме конечно) а за это время еще какие-нибудь варианты подыскать можно.

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      Антибиотик > OfaZavr 7 августа 2018, 19:59

      Есть в этом и твоя правда, однако и Фарфана, набравшего форму в прошлом сезоне приходилось менять или выпускать лишь на второй тайм ибо не молодой уже. А мне хочется чтобы в Локо бегал игрок возраста и уровня Промеса. Сколько можно брать опытных стариков, бегать то кто будет?

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      OfaZavr > Антибиотик 7 августа 2018, 20:11

      ну Палычу и руководству виднее кого они хотят, может пока считают правильным сделать ставку на опыт и мастерство, а молодых сложно взять по нескольким причинам, во первых если мастеровитый то дорогой и он сюда ехать не захочет а если неизвестный то это кот в мешке и о его приобретении потом вдруг пожалеть придется. но конечно согласен стоит присматривать варианты с молодыми но чтобы многие факторы сошлись хотя это непросто.

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      Антибиотик > OfaZavr 7 августа 2018, 20:25

      Меня одно время очень впечатляла селекционная служба ЦСКА. Ребята за небольшие деньги могли найти и раскрыть отличных игроков. Хочется чтобы и наши селекционеры показали своё мастерство. А то Чорлуку мы покупаем благодаря Биличу, Фарфана и Хеведеса благодаря немцу Штоффельсхаусу. Авторитетом заманиваем, а ведь профессионализм селекционеров заключается в том, чтобы найти неизвестного игрока, почувствовать, что он раскроется именно в данном клубе. Пускай такие золотые трансферы будут раз в десять лет, но они должны быть. Но больше всего убивает даже не это, а финансовый фэйр плей. Такое ощущение, что его создали лишь для того, чтобы средние клубы не развивались и не смогли составить конкуренцию Барсе, Реалу, Мансити и т.д.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Антибиотик 8 августа 2018, 09:22

      полностью согласен!

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