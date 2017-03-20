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    Хорн заявил, что считает Модесте лучшим форвардом, чем Левандовски и Обамеянг

    Голкипер «Кельна» Тимо Хорн подчеркнул, что, по его мнению, нападающий команды Энтони Модесте является более сильным атакующим игроком, чем форварды «Баварии» и дортмундской «Боруссии» Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг соответственно.

    «В данный момент Энтони выглядит гораздо лучше, чем Левандовски и Обамеянг. Поляк имеет шесть-семь шансов в каждой игре, поданных на серебряном блюдечке. Модесте же приходится прикладывать максимальные усилия, чтобы забивать голы. Вот поэтому я считаю его лучше их обоих», – сказал Хорн.

    В текущем сезоне 28-летний француз отметился 22-мя забитыми мячами в 24-х матчах Бундеслиги. На счету Левандовского на один гол меньше при таком же количестве игр. Обамеянг возглавляет список бомбардиров, забив 23 мяча в 22-х встречах.

    Источник: Goal.com

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    20.03.2017 12:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 марта 2017, 13:46

      Левандовски заслуживает самую низкую оценку за последнюю игру с Гладбахом. А Модест сделал хет-трик. Как истинный центр-форвард.

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