Хорн заявил, что считает Модесте лучшим форвардом, чем Левандовски и Обамеянг

Голкипер «Кельна» Тимо Хорн подчеркнул, что, по его мнению, нападающий команды Энтони Модесте является более сильным атакующим игроком, чем форварды «Баварии» и дортмундской «Боруссии» Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг соответственно.

«В данный момент Энтони выглядит гораздо лучше, чем Левандовски и Обамеянг. Поляк имеет шесть-семь шансов в каждой игре, поданных на серебряном блюдечке. Модесте же приходится прикладывать максимальные усилия, чтобы забивать голы. Вот поэтому я считаю его лучше их обоих», – сказал Хорн.

В текущем сезоне 28-летний француз отметился 22-мя забитыми мячами в 24-х матчах Бундеслиги. На счету Левандовского на один гол меньше при таком же количестве игр. Обамеянг возглавляет список бомбардиров, забив 23 мяча в 22-х встречах.