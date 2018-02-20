Сандро Вагнер – лидер Бундеслиги по забитым головой мячам

Нападающий «Баварии» Сандро Вагнер, ранее выступавший за «Хоффенхайм» и «Дармштадт», записал на свой счет 11 голов, забитых головой с начала чемпионата Германии-2015/16. Этот показатель является лучшим в турнире.

30-летний футболист опережает в этой гонке Пьер-Эмерика Обамеянга (ранее выступавшего в составе дортмундской «Боруссии»), на счету которого за последние два с половиной года было 10 таких голов.

Стоит отметить, что в лучшую пятерку по данному показателю входят также Роберт Левандовски («Бавария»), Антони Модест («Кельн») и Саломон Калу («Герта»).