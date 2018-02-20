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    Сандро Вагнер – лидер Бундеслиги по забитым головой мячам

    Нападающий «Баварии» Сандро Вагнер, ранее выступавший за «Хоффенхайм» и «Дармштадт», записал на свой счет 11 голов, забитых головой с начала чемпионата Германии-2015/16. Этот показатель является лучшим в турнире.

    30-летний футболист опережает в этой гонке Пьер-Эмерика Обамеянга (ранее выступавшего в составе дортмундской «Боруссии»), на счету которого за последние два с половиной года было 10 таких голов.

    Стоит отметить, что в лучшую пятерку по данному показателю входят также Роберт Левандовски («Бавария»), Антони Модест («Кельн») и Саломон Калу («Герта»).

    Источник: Opta

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    20.02.2018 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 февраля 2018, 12:45

      Круто...

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