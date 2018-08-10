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    Модест, входящий в интересы «Локомотива», требует от бывшего клуба 12 миллионов

    Нападающий Антони Модест, который входит в трансферные цели «Локомотива», конфликтует со своим бывшим клубом из китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает Tencent Sports.

    Француз требует от руководства клуба выплатить ему долг в размере 11,6 миллиона долларов. Он ссылается на то, что у него и у клуба различные варианты соглашения. Футболист угрожает обратиться в ФИФА.

    30-летний Модест известен в Китае тем, что в последнее время уезжал под предлогом болезней и травм и не возвращался в клуб в оговоренные сроки. Этим он пытался добиться расторжения контракта на выгодных для него условиях. В «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который летом заплатил за француза 29 миллионов евро, выплатили обязательный 100-процентный налог в федерацию футбола, не собирались отпускать игрока бесплатно, чтобы вернуть хотя бы часть затраченных финансов.

    Ранее стало известно, что президент «Локомотива» Илья Геркус подписался на социальные сети француза.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 10 августа 2018, 09:06

      И зачем нам 2 Диара?

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