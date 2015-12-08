Вратарь «Аугсбурга» заплатит более 100 евро за порчу газона

Вратарь «Аугсбурга» Марвин Хитц умышленно испортил газон возле одиннадцатиметровой отметки во время гостевого матча 15-го тура Бундеслиги против «Кельна» (1:0). Футболисту выставлен счет в размере 122,92 евро.

Во втором тайме этой встречи в ворота «Аугсбурга» был назначен пенальти, который взялся исполнить Энтони Модесте. Пока футболисты гостей оспаривали с арбитром назначение одиннадцатиметрового, Хитц подошел к отметке и подпортил газон вокруг нее. При пробитии пенальти Модесте поскользнулся, и вратарь сумел отбить мяч.

Позже Хитц попросил прощения за этот поступок и обещал оплатить счет. По словам главы спортивных арен Кельна Ханса Рюттена, сумма будет направлена в детскую больницу в качестве благотворительности.