Агент: «Может ли Витсель вернуться в Европу? Такая возможность существовала всегда»

Агент Ален Гобле, представляющий интересы полузащитника китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя, не исключил возвращение футболиста в Европу.

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему бельгийцу со стороны дортмундской «Боруссии», «ПСЖ» и «Бернли».

– Аксель провел отличный турнир, что автоматически сделало его более привлекательным для многих клубов, – отметил Гобле. – Но сейчас он хочет отдохнуть со своей семьей после тяжелого сезона.

– Правда ли, что им интересуется «Боруссия»?

– Не знаю, прочитал об этом в газете.

– Может ли Витсель вернуться в Европу?

– Да. Думаю, такая возможность существовала всегда.

Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в январе 2017 года. Его текущий контракт рассчитан до декабря 2019 года.