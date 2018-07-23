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Агент: «Может ли Витсель вернуться в Европу? Такая возможность существовала всегда»

23 июля 2018, 12:20

Агент Ален Гобле, представляющий интересы полузащитника китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя, не исключил возвращение футболиста в Европу.

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему бельгийцу со стороны дортмундской «Боруссии», «ПСЖ» и «Бернли».

– Аксель провел отличный турнир, что автоматически сделало его более привлекательным для многих клубов, – отметил Гобле. – Но сейчас он хочет отдохнуть со своей семьей после тяжелого сезона.

– Правда ли, что им интересуется «Боруссия»?

– Не знаю, прочитал об этом в газете.

– Может ли Витсель вернуться в Европу?

– Да. Думаю, такая возможность существовала всегда.

Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в январе 2017 года. Его текущий контракт рассчитан до декабря 2019 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Азия Тяньцзинь Цюаньцзянь
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