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    Агент: «Может ли Витсель вернуться в Европу? Такая возможность существовала всегда»

    Агент Ален Гобле, представляющий интересы полузащитника китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя, не исключил возвращение футболиста в Европу.

    Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему бельгийцу со стороны дортмундской «Боруссии», «ПСЖ» и «Бернли».

    – Аксель провел отличный турнир, что автоматически сделало его более привлекательным для многих клубов, – отметил Гобле. – Но сейчас он хочет отдохнуть со своей семьей после тяжелого сезона.

    – Правда ли, что им интересуется «Боруссия»?

    – Не знаю, прочитал об этом в газете.

    – Может ли Витсель вернуться в Европу?

    – Да. Думаю, такая возможность существовала всегда.

    Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в январе 2017 года. Его текущий контракт рассчитан до декабря 2019 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2018 12:20
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