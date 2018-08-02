«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за Витселя

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил на этой неделе «Манчестер Юнайтед» приобрести полузащитника Акселя Витселя.

Китайский клуб готов помочь бельгийцу вернуться в Европу. Он оповестил потенциальных покупателей, что сумма отступных за 29-летнего футболиста составляет 17 миллионов фунтов стерлингов.

На Витселя также претендует дортмундская «Боруссия», но утверждается, что фаворит – «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что хавбек уже прошел медобследование в немецком клубе.