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    «Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за Витселя

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил на этой неделе «Манчестер Юнайтед» приобрести полузащитника Акселя Витселя.

    Китайский клуб готов помочь бельгийцу вернуться в Европу. Он оповестил потенциальных покупателей, что сумма отступных за 29-летнего футболиста составляет 17 миллионов фунтов стерлингов.

    На Витселя также претендует дортмундская «Боруссия», но утверждается, что фаворит – «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что хавбек уже прошел медобследование в немецком клубе.

    Источник: Tribalfootball

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    02.08.2018 16:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 августа 2018, 22:13

      А зачем?У М.Ю. что опорников или центральных полузащитников не хватает?

      0
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 2 августа 2018, 16:50

      Витселя уважаю. НО он медленный и часто ошибается в передачах. принимает спиной к воротам мяч.Интересно кому его втюхают?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 августа 2018, 16:47

      Зачем он нужен?

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