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    Витсель: «2018-й год был особенным для меня»

    Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель подвел итоги 2018-го года.

    «Хочу поблагодарить вас всех за потрясающий год. 2018-й был особенным для меня.

    Я занял третье место на чемпионате мира со сборной Бельгии, подписал контракт с «Боруссией» и основал свой бренд [одежды]», – подписал 29-летний футболист фотографию с женой Рафаэллой.

    Витсель пополнил состав дортмундцев в августе, перейдя из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов евро. В текущем клубном сезоне он забил три гола и отдал одну результативную передачу в 24-х играх всех турниров.

    Напомним, с сентября 2012-го года по январь-2017 футболист выступал за «Зенит».

    Источник: Твиттер Акселя Витселя

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    01.01.2019 21:41
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