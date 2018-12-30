Витсель: «2018-й год был особенным для меня»

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель подвел итоги 2018-го года.

«Хочу поблагодарить вас всех за потрясающий год. 2018-й был особенным для меня.

Я занял третье место на чемпионате мира со сборной Бельгии, подписал контракт с «Боруссией» и основал свой бренд [одежды]», – подписал 29-летний футболист фотографию с женой Рафаэллой.

Витсель пополнил состав дортмундцев в августе, перейдя из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов евро. В текущем клубном сезоне он забил три гола и отдал одну результативную передачу в 24-х играх всех турниров.

Напомним, с сентября 2012-го года по январь-2017 футболист выступал за «Зенит».