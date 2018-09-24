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    «Рома» рассматривает экс-тренера «Фиорентины» Соузу на замену Ди Франческо

    «Рома» рассматривает главного тренера «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Паулу Соузу в качестве замены Эусебио Ди Франческо.

    Судьба итальянского специалиста решится в ближайших двух матчах римской команды – против «Фрозиноне» в среду и дерби с «Лацио» в уик-энд.

    При этом наиболее желанным тренером для «Ромы» остается Антонио Конте, но Соуза – самый реальный вариант.

    Португалец уже работал в Серии А с «Фиорентиной» с 2015 по 2017 год. В воскресенье Соуза посетил Лондон, где проживает заместитель президента «Ромы» Джеймса Палотты Франко Бальдини.

    Источник: Football Italia

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    24.09.2018 12:38
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