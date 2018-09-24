«Рома» рассматривает экс-тренера «Фиорентины» Соузу на замену Ди Франческо

«Рома» рассматривает главного тренера «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Паулу Соузу в качестве замены Эусебио Ди Франческо.

Судьба итальянского специалиста решится в ближайших двух матчах римской команды – против «Фрозиноне» в среду и дерби с «Лацио» в уик-энд.

При этом наиболее желанным тренером для «Ромы» остается Антонио Конте, но Соуза – самый реальный вариант.

Португалец уже работал в Серии А с «Фиорентиной» с 2015 по 2017 год. В воскресенье Соуза посетил Лондон, где проживает заместитель президента «Ромы» Джеймса Палотты Франко Бальдини.