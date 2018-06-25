«Наполи» не хочет, чтобы «Тяньцзинь Цюаньцзянь» включал Витселя в сделку по Гамшику

Руководство «Наполи» ждет предложения от «Тяньцзинь Цюаньцзянь» относительно приобретения хавбека неаполитанцев Марека Гамшика.

В эту сделку китайская сторона готова включить футболиста сборной Бельгии Акселя Витселя.

«Я хотел получить 35 миллионов евро, все говорили о 30, а затем они предложили мне 15 миллионов и еще своего игрока.

Если вы спросите у меня о футболистах, которые уехали в Китай, то я скажу, что они забывают, как играть в Италии и Европе.

Если китайцы не предложат мне 30 миллионов до понедельника, то эта сумма вырастет до 40 миллионов», – заявил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.