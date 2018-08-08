Агент: «Ради «Боруссии» Витсель отказал «Манчестер Юнайтед» и «Наполи»

пока вариант с Дортмундом видится наиболее оправданным.что будет на самом деле-скоро увидим.но,уверен,вариант с МЮ-желаемый плод воображения агента.не более.
Пол Стефани, агент полузащитника «Боруссии» Акселя Витселя, прокомментировал переход своего клиента из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Михаэль Зорк и Ханс-Йоахим Ватцке пригласили меня на встречу, когда Аксель был на чемпионате мира. Они сказали, что «Боруссия» заинтересована в его покупке.
Я запросил 20 миллионов евро, что им очень понравилось, потому как они рассчитывали на сумму в районе 60 миллионов.
Были и другие претенденты – к примеру, «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Но я объяснил Акселю, что в Дортмунде он будет номером один, а в этих клубах – лишь одним из многих», – цитирует Стефани издание Goal.
29-летний хавбек сборной Бельгии выступал за бельгийский на протяжении полутора лет. Прежде Витсель играл за «Зенит», «Бенфику» и «Стандард».