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    Агент: «Ради «Боруссии» Витсель отказал «Манчестер Юнайтед» и «Наполи»

    Пол Стефани, агент полузащитника «Боруссии» Акселя Витселя, прокомментировал переход своего клиента из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Михаэль Зорк и Ханс-Йоахим Ватцке пригласили меня на встречу, когда Аксель был на чемпионате мира. Они сказали, что «Боруссия» заинтересована в его покупке.

    Я запросил 20 миллионов евро, что им очень понравилось, потому как они рассчитывали на сумму в районе 60 миллионов.

    Были и другие претенденты – к примеру, «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Но я объяснил Акселю, что в Дортмунде он будет номером один, а в этих клубах – лишь одним из многих», – цитирует Стефани издание Goal.

    29-летний хавбек сборной Бельгии выступал за бельгийский на протяжении полутора лет. Прежде Витсель играл за «Зенит», «Бенфику» и «Стандард».

    Источник: Goal.com

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    08.08.2018 16:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 8 августа 2018, 19:42

      пока вариант с Дортмундом видится наиболее оправданным.что будет на самом деле-скоро увидим.но,уверен,вариант с МЮ-желаемый плод воображения агента.не более.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 19:27

      В Дортмунде будет №1 - и этим все сказано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 19:07

      ну в Наполи я думаю он тоже мог бы быть номер один, хотя выбор Боруссии конечно правильный.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 18:47

      В БД ему будет комфортнее всего. Разумный выбор.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 8 августа 2018, 17:48

      В следущем сезонепродадут за 80 мл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 8 августа 2018, 17:06

      Мля ну такой веселый парень этот Пол.)) 60 млн...))

      2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 8 августа 2018, 16:40

      Давали 60 ,а взяли только 20)) ну ну)) если бы так было,то и Китая не случилось бы

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