Агент: «Ради «Боруссии» Витсель отказал «Манчестер Юнайтед» и «Наполи»

Пол Стефани, агент полузащитника «Боруссии» Акселя Витселя, прокомментировал переход своего клиента из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Михаэль Зорк и Ханс-Йоахим Ватцке пригласили меня на встречу, когда Аксель был на чемпионате мира. Они сказали, что «Боруссия» заинтересована в его покупке.

Я запросил 20 миллионов евро, что им очень понравилось, потому как они рассчитывали на сумму в районе 60 миллионов.

Были и другие претенденты – к примеру, «Манчестер Юнайтед» и «Наполи». Но я объяснил Акселю, что в Дортмунде он будет номером один, а в этих клубах – лишь одним из многих», – цитирует Стефани издание Goal.

29-летний хавбек сборной Бельгии выступал за бельгийский на протяжении полутора лет. Прежде Витсель играл за «Зенит», «Бенфику» и «Стандард».