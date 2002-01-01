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    Китайский «Тяньцзинь Тяньхай» обанкротился. В нем тренировал Каннаваро, выступали Витсель и Пато

    «Тяньцзинь Тяньхай» отказался от участия в предстоящем сезоне китайской суперлиги из-за финансовых проблем.

    По информации источника, в ближайшее время клуб подаст заявление о банкротстве.

    Команда была основана в 2006 году и ранее выступала под названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В 2017-м клуб дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Китая.

    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9940

      Cules2013 2 часа назад

      ну вот... очередной показательный пример

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