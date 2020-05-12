Китайский «Тяньцзинь Тяньхай» обанкротился. В нем тренировал Каннаваро, выступали Витсель и Пато

«Тяньцзинь Тяньхай» отказался от участия в предстоящем сезоне китайской суперлиги из-за финансовых проблем.

По информации источника, в ближайшее время клуб подаст заявление о банкротстве.

Команда была основана в 2006 году и ранее выступала под названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В 2017-м клуб дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Китая.