Китайский «Тяньцзинь Тяньхай» обанкротился. В нем тренировал Каннаваро, выступали Витсель и Пато

«Тяньцзинь Тяньхай» отказался от участия в предстоящем сезоне китайской суперлиги из-за финансовых проблем.
По информации источника, в ближайшее время клуб подаст заявление о банкротстве.
Команда была основана в 2006 году и ранее выступала под названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В 2017-м клуб дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Китая.
- Под руководством итальянца Фабио Каннаваро команда показала свой лучший результат в лиге, заняв третье место в сезоне-2017.
- Ранее в составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступали экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель и бразильский нападающий Алешандре Пато.
Источник: Globo Esporte