- 12 мая 2020
- 12:21 Китайский «Тяньцзинь Тяньхай» обанкротился. В нем тренировал Каннаваро, выступали Витсель и Пато 1
- 16 марта 2019
- 17:36 Пато покинул «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и может вернуться в Серию А 3
- 1 января 2019
- 21:41 Витсель: «2018-й год был особенным для меня»
- 5 декабря 2018
- 07:45 Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 2
- 11 ноября 2018
- 08:34 «Милан» может вернуть Пато, если не подпишет контракт с Ибрагимовичем 3
- 24 сентября 2018
- 12:38 «Рома» рассматривает экс-тренера «Фиорентины» Соузу на замену Ди Франческо
- 6 сентября 2018
- 07:41 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассчитывает вернуть Модеста в Китай
- 22 августа 2018
- 00:50 Модест обратился в ФИФА, чтобы получить от «Тяньцзинь Цюаньцзянь» долг в 12 миллионов. Игроком интересуется «Локомотив»
- 14 августа 2018
- 11:46 Модест: «С легкостью могу представить себя в дортмундской «Боруссии»
- 08:16 «Ницца» хочет вернуть Модеста, который входил в планы «Локомотива»
- 10 августа 2018
- 06:18 Модест, входящий в интересы «Локомотива», требует от бывшего клуба 12 миллионов 1
- 8 августа 2018
- 18:00 Модест расторг контракт с «Тяньцзинь». «Локомотив» – не главный приоритет форварда 5
- 16:20 Агент: «Ради «Боруссии» Витсель отказал «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» 7
- 7 августа 2018
- 18:22 Агент: «Возможно, вариант с «Локомотивом» заинтересует Модеста» 10
- 12:24 «Локомотив» интересуется Модестом. Это кандидатура спортивного директора клуба Штоффельхауса 14
- 6 августа 2018
- 16:14 Видео Витсель прибыл в Дортмунд для подписания четырехлетнего контракта с «Боруссией» 6
- 2 августа 2018
- 16:11 «Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за Витселя 3
- 10:16 «Тяньцзинь» предложил «МЮ» купить Витселя
- 31 июля 2018
- 14:08 Витсель успешно прошел медосмотр в дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера – 20 миллионов 25
- 25 июля 2018
- 14:53 Витсель выбирает между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией»
- 09:46 Витсель заменит в «ПСЖ» Мотту 3
- 24 июля 2018
- 06:32 «Боруссия» продаст Вайгля в «ПСЖ» за 50 миллионов, если купит Витселя 2
- 23 июля 2018
- 12:20 Агент: «Может ли Витсель вернуться в Европу? Такая возможность существовала всегда»
- 08:07 Агент Витселя встречался с представителями «ПСЖ» и «Бернли» 3
- 15 июля 2018
- 06:39 Витсель: «Вернуться в «Зенит»? Почему бы и нет» 18
- 29 июня 2018
- 11:10 «Спартак» отказался продавать Промеса в Китай за 25 миллионов 18
- 25 июня 2018
- 11:44 «Наполи» не хочет, чтобы «Тяньцзинь Цюаньцзянь» включал Витселя в сделку по Гамшику
- 29 мая 2018
- 16:48 Фото Витсель изменил прическу накануне ЧМ-2018, заплетя косички 3
- 15 апреля 2018
- 00:30 Иньеста признался, что уже определился со своим будущим
- 12 апреля 2018
- 15:11 Catalunya Radio: Иньеста перейдет в китайский клуб по окончании сезона и заработает 37 миллионов 8