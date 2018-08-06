Витсель прибыл в Дортмунд для подписания четырехлетнего контракта с «Боруссией»

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель прибыл в Германию, чтобы заключить контракт с дортмундской «Боруссией». Срок соглашения будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Боруссия» заплатит китайскому клубу за бельгийца сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

Трансфер будет оформлен в течение нескольких дней.

Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в январе 2017 года. Всего хавбек провел за китайский клуб 47 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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