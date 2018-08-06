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    Витсель прибыл в Дортмунд для подписания четырехлетнего контракта с «Боруссией»

    Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель прибыл в Германию, чтобы заключить контракт с дортмундской «Боруссией». Срок соглашения будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

    «Боруссия» заплатит китайскому клубу за бельгийца сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

    Трансфер будет оформлен в течение нескольких дней.

    Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» из «Зенита» в январе 2017 года. Всего хавбек провел за китайский клуб 47 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    06.08.2018 16:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +489

      mikitka 13 августа 2018, 00:12

      есть жизнь после Китая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 10 августа 2018, 16:57

      ...ну вот,а говорили Китай - конец карьеры...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 13:06

      Нужный игрок для Боруссии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 6 августа 2018, 16:58

      усиление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 6 августа 2018, 16:38

      не помешал бы в РФПЛ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > Nintendo8800 6 августа 2018, 16:42

      правильно говорить РПЛ)) а вообще правда и 20млн при нынешних ценах это смех

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