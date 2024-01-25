В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго

Вице-президент мексиканского клуба «Америка» Сантьяго Баньос прокомментировал информацию о переговорах с «Зенитом» о переходе полузащитника Альваро Фидальго.
«Мы ведем переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго», – сказал Баньос.
- Сообщалось, что петербургский клуб готов выплатить за 26-летнего испанца 10 миллионов долларов отступных.
- Фидальго играл за вторую команду мадридского «Реала». За первый состав провeл 1 матч в Кубке Испании и 1 в Международном кубке чемпионов-2019.
- За «Америку» выступает с 2021 года. В этом сезоне Фидальго провел за клуб в мексиканской лиге 22 матча, забил 2 гола.