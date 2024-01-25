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    • В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго

    В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго

    Вице-президент мексиканского клуба «Америка» Сантьяго Баньос прокомментировал информацию о переговорах с «Зенитом» о переходе полузащитника Альваро Фидальго.

    «Мы ведем переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго», – сказал Баньос.

    • Сообщалось, что петербургский клуб готов выплатить за 26-летнего испанца 10 миллионов долларов отступных.
    • Фидальго играл за вторую команду мадридского «Реала». За первый состав провeл 1 матч в Кубке Испании и 1 в Международном кубке чемпионов-2019.
    • За «Америку» выступает с 2021 года. В этом сезоне Фидальго провел за клуб в мексиканской лиге 22 матча, забил 2 гола.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    1706200865
    Иностранцев в Зените и так переизбыток. Видать кто-то из нынешних легов собирается на выход.
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    neveldomha
    1706205164
    Похоже вместо Вендела.
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