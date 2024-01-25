В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго

Вице-президент мексиканского клуба «Америка» Сантьяго Баньос прокомментировал информацию о переговорах с «Зенитом» о переходе полузащитника Альваро Фидальго.

«Мы ведем переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго», – сказал Баньос.