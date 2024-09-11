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    В ЦСКА прояснили ситуацию с Давилой и Гуарирапой

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе форварда Виктора Давилы в «Америку» и подписании нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы.

    «Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу «Сочи», отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем.

    Что касается Давилы, то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    • Сообщалось, что ЦСКА согласовал аренду Гуарирапы за 400 тысяч евро с обязательством выкупа при условии, что 21-летний венесуэлец проведет определенное количество матчей.
    • «Америка» хочет арендовать Давилу с выкупом за 4 млн евро 50% прав на чилийца.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    11.09.2024 23:36
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