В ЦСКА прояснили ситуацию с Давилой и Гуарирапой

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе форварда Виктора Давилы в «Америку» и подписании нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы.
«Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу «Сочи», отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем.
Что касается Давилы, то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- Сообщалось, что ЦСКА согласовал аренду Гуарирапы за 400 тысяч евро с обязательством выкупа при условии, что 21-летний венесуэлец проведет определенное количество матчей.
- «Америка» хочет арендовать Давилу с выкупом за 4 млн евро 50% прав на чилийца.