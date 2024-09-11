В ЦСКА прояснили ситуацию с Давилой и Гуарирапой

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе форварда Виктора Давилы в «Америку» и подписании нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы.

«Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу «Сочи», отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем.

Что касается Давилы, то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.