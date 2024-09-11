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    Финансовые условия перехода Гуарирапы из «Сочи» в ЦСКА

    ЦСКА близок к подписанию нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы.

    Московский клуб согласовал его аренду за 400 тысяч евро с обязательством выкупа при условии, что 21-летний венесуэлец проведет определенное количество матчей.

    Сейчас стороны договариваются о сумме выкупа и графике платежей.

    Гуарирапа уже вылетел в столицу для прохождения медобследования в два этапа – сегодня вечером и завтра утром.

    Прошедшим летом форвард ездил на медосмотр для «Зенита», но этот трансфер так и не состоялся.

    • В нынешнем сезоне Гуарирапа забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи в 9 матчах Первой лиги.
    • Контракт нападающего с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2028 года.
    • В 1-м полугодии Сауль провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 голов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    11.09.2024 14:28
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    Комментарии (2)
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    bratskij
    1726057311
    Пусть будет для ротации, все равно ничего уже не будет, так как трансферы они официально закончили.
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