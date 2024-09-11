Финансовые условия перехода Гуарирапы из «Сочи» в ЦСКА

ЦСКА близок к подписанию нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы.
Московский клуб согласовал его аренду за 400 тысяч евро с обязательством выкупа при условии, что 21-летний венесуэлец проведет определенное количество матчей.
Сейчас стороны договариваются о сумме выкупа и графике платежей.
Гуарирапа уже вылетел в столицу для прохождения медобследования в два этапа – сегодня вечером и завтра утром.
Прошедшим летом форвард ездил на медосмотр для «Зенита», но этот трансфер так и не состоялся.
- В нынешнем сезоне Гуарирапа забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи в 9 матчах Первой лиги.
- Контракт нападающего с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- В 1-м полугодии Сауль провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 голов.