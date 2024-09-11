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    • Подробности предложения «Америки» по Давиле, которое отклонило ЦСКА

    Подробности предложения «Америки» по Давиле, которое отклонило ЦСКА

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл детали переговоров между ЦСКА и «Америкой» по трансферу Виктора Давилы.

    По его информации, мексиканский клуб предложил 4 миллиона евро за выкуп 50% прав на игрока после аренды, но получил отказ.

    «Армейцы готовы к потере одного из своих ведущих футболистов. Но только за реальные деньги, а не когда у тебя остаются непонятные 50% прав + нет самого игрока. На этот случае в клубе проработан кандидат на замену Давиле», – сообщил источник

    • Год назад ЦСКА выкупил Давилу за 5 млн евро.
    • С тех пор чилиец забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.
    • В июле он отказывался возвращаться в Россию из-за жены.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    11.09.2024 22:34
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