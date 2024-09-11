Подробности предложения «Америки» по Давиле, которое отклонило ЦСКА

Инсайдер Иван Карпов раскрыл детали переговоров между ЦСКА и «Америкой» по трансферу Виктора Давилы.

По его информации, мексиканский клуб предложил 4 миллиона евро за выкуп 50% прав на игрока после аренды, но получил отказ.

«Армейцы готовы к потере одного из своих ведущих футболистов. Но только за реальные деньги, а не когда у тебя остаются непонятные 50% прав + нет самого игрока. На этот случае в клубе проработан кандидат на замену Давиле», – сообщил источник