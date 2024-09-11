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    • ЦСКА заблокировал уход Давилы и поставил ультиматум «Америке»

    ЦСКА заблокировал уход Давилы и поставил ультиматум «Америке»

    ЦСКА не давал согласия на продажу нападающего Виктора Давилы.

    Сообщалось, что мексиканская «Америка» договорилась о его аренде с обязательством выкупа.

    «Давила действительно готов покинуть ЦСКА из-за желания своей жены, но, на данный момент, сделка по его уходу невозможна.

    Предложение от «Америки» лежит на столе руководства ЦСКА, но оно категорически не устраивает клуб.

    Москвичи готовы рассматривать продажу Давилы только в случае, если мексиканцы предложат 7 млн евро одним траншем за 100% прав», – сообщил источник.

    • Год назад ЦСКА выкупил Давилу за 5 млн евро.
    • С тех пор чилиец забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.
    • В июле он отказывался возвращаться в Россию из-за жены.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.09.2024 21:35
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    Комментарии (1)
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    BAIv
    1726104214
    ЦСКА ведут бизнес, в отличии от других клубов.
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