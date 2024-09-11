ЦСКА заблокировал уход Давилы и поставил ультиматум «Америке»

ЦСКА не давал согласия на продажу нападающего Виктора Давилы.

Сообщалось, что мексиканская «Америка» договорилась о его аренде с обязательством выкупа.

«Давила действительно готов покинуть ЦСКА из-за желания своей жены, но, на данный момент, сделка по его уходу невозможна.

Предложение от «Америки» лежит на столе руководства ЦСКА, но оно категорически не устраивает клуб.

Москвичи готовы рассматривать продажу Давилы только в случае, если мексиканцы предложат 7 млн евро одним траншем за 100% прав», – сообщил источник.