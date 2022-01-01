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€ 58 млн
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Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Малагон Луис
Вра
29
€ 5.5 млн
30
Кота Родольфо
Вра
39
€ 0.2 млн
21
Fernando Tapia
Вра
-
3
Рейес Исраэль
Защ
26
€ 6.5 млн
4
Касерес Себастьян
Защ
27
€ 4.5 млн
5
Альварес Кевин
Защ
27
€ 2 млн
26
Борха Кристиан
Защ
33
€ 1.5 млн
14
Араужо Нестор
Защ
35
€ 0.35 млн
24
Franco Rossano
Защ
-
29
Ramón Juárez
Защ
-
18
Aarón Mejía
Защ
-
2
Emilio Lara
Защ
-
23
Вейга Рафаэль
Пол
31
€ 7 млн
28
Санчес Эрик
Пол
26
€ 6 млн
6
Серрильо Эдвин
Пол
25
€ 3.5 млн
17
Дурадо Родриго
Пол
32
€ 2.5 млн
6
Джонатан
Пол
36
€ 0.3 млн
13
Alan Cervantes
Пол
-
35
Santiago Naveda
Пол
-
20
Alexis Gutiérrez
Пол
-
34
Dagoberto Espinoza
Пол
-
10
Цендеяш Алекс
Нап
28
€ 10 млн
7
Родригес Брайан
Нап
26
€ 8 млн
11
Давила Виктор
Нап
28
€ 3 млн
9
Мартин Хенри
Нап
33
€ 2 млн
12
Isaias Violante
Нап
-
19
Raúl Zúñiga
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 6
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