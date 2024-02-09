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    В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что у клуба было предложение о трансфере Виктора Давилы.

    Сообщалось, что мексиканская «Америка» была готова заплатить за игрока 6 миллионов евро, но получила отказ.

    «Да, к Давиле был конкретный интерес. Но Виктор присоединился к ЦСКА только в конце августа и, пожалуй, только сейчас можно считать, что процесс адаптации пройден.

    У игрока состоялся разговор с Романом Юрьевичем [Бабаевым], тренерским штабом – в клубе на Давилу рассчитывают.

    Игрок это принял и воодушевился, поэтому на поступившие предложения последовал отказ», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

    • Летом ЦСКА купил чилийца за 5 миллионов евро.
    • Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2027 года.
    • Статистика Давилы: 15 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    09.02.2024 17:50
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    WE ARE FOR PETER
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    Вот и отлично
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