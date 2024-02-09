В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что у клуба было предложение о трансфере Виктора Давилы.
Сообщалось, что мексиканская «Америка» была готова заплатить за игрока 6 миллионов евро, но получила отказ.
«Да, к Давиле был конкретный интерес. Но Виктор присоединился к ЦСКА только в конце августа и, пожалуй, только сейчас можно считать, что процесс адаптации пройден.
У игрока состоялся разговор с Романом Юрьевичем [Бабаевым], тренерским штабом – в клубе на Давилу рассчитывают.
Игрок это принял и воодушевился, поэтому на поступившие предложения последовал отказ», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- Летом ЦСКА купил чилийца за 5 миллионов евро.
- Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Статистика Давилы: 15 матчей, 3 гола, 2 ассиста.