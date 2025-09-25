Введите ваш ник на сайте
Команда Абаскаля потерпела первое поражение за 3 матча

Сегодня, 10:06

«Атлетико Сан-Луис», который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, дома проиграл «Америке» со счетом 0:1 в матче 10-го тура чемпионата Мексики в Апертуре.

До этого команда испанского тренера не проигрывала в двух матчах подряд – она дома сыграла вничью с «Тихуаной» (1:1) и победила «Сантос Лагуна» на выезде (4:1).

  • «Атлетико Сан-Луис» занимает 12-е место в чемпионате. Под руководством Абаскаля команда провела 10 матчей, в которых одержала 3 победы при 1 ничьей и 6 поражениях.
  • За 7 туров до финиша «Атлетико Сан-Луис» на 2 очка отстает от 10-го места, которое позволяет сыграть в плей-офф Апертуры.

Источник: «Бомбардир»
Атлетико Сан-Луис Америка Абаскаль Гильермо
