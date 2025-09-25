Команда Абаскаля потерпела первое поражение за 3 матча

«Атлетико Сан-Луис», который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, дома проиграл «Америке» со счетом 0:1 в матче 10-го тура чемпионата Мексики в Апертуре.

До этого команда испанского тренера не проигрывала в двух матчах подряд – она дома сыграла вничью с «Тихуаной» (1:1) и победила «Сантос Лагуна» на выезде (4:1).