Смородская определила двух худших тренеров «Спартака» за последние годы: «Это вообще крах»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что с 2022 года у «Спартака» не было хорошего тренера.
«Главная проблема «Спартака» в последние годы – плохой выбор тренеров. Ни один специалист за последние годы не смог себя нормально реализовать, а Абаскаль и Станкович – это вообще крах.
На мой взгляд, идеального варианта для «Спартака» не существует – хороших российских тренеров свободных нет, а иностранцы топовые не приедут, только такие, как Абаскаль.
Мне, конечно, очень хотелось бы увидеть возвращение Карпина в «Спартак» – думаю, он мог бы привести клуб к трофею. Карпин – отличный тренер, неудача в «Динамо» не говорит об его уровне», – сказала Смородская.
- «Спартак» после отставки Станковича возглавил Вадим Романов.
- В первом матче после смены тренера «красно-белые» победили ЦСКА (1:0).
