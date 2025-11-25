Введите ваш ник на сайте
  • Смородская определила двух худших тренеров «Спартака» за последние годы: «Это вообще крах»

Смородская определила двух худших тренеров «Спартака» за последние годы: «Это вообще крах»

Вчера, 23:23
3

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что с 2022 года у «Спартака» не было хорошего тренера.

«Главная проблема «Спартака» в последние годы – плохой выбор тренеров. Ни один специалист за последние годы не смог себя нормально реализовать, а Абаскаль и Станкович – это вообще крах.

На мой взгляд, идеального варианта для «Спартака» не существует – хороших российских тренеров свободных нет, а иностранцы топовые не приедут, только такие, как Абаскаль.

Мне, конечно, очень хотелось бы увидеть возвращение Карпина в «Спартак» – думаю, он мог бы привести клуб к трофею. Карпин – отличный тренер, неудача в «Динамо» не говорит об его уровне», – сказала Смородская.

  • «Спартак» после отставки Станковича возглавил Вадим Романов.
  • В первом матче после смены тренера «красно-белые» победили ЦСКА (1:0).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Атлетико Сан-Луис Спартак Станкович Деян Абаскаль Гильермо Смородская Ольга
DOCTOR PENALTY
1764102968
Полностью согласен со Смородской! На все 100%! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
рылы
1764104393
лукойлу сейчас под силу затащить тренера с именем. если они под станковича закупили игроков на 100 лямов - то и тренера подпишут. даже с учётом отсутствия еврокубков, санкций, надбавки "за россию" и холода. но смогут. правда ещё придётся раскошелиться на игроков под нового тренера, он же не будет работать с нынешним отработанным материалом, ему свои нужны, чисто под себя, без этого никак. это везде так. для примера, зенит, когда подписал манчини. там ему накупили аргентинцев его любимых на 70-80 лямов. еле отбили в итоге, спасибо паредесу, минус небольшой получился. тренер спартака с именем - ну, в 2026, лямов 50 на трансферы минимум. тренер без имени, российский, или этот испанец из словенского клубишки - ну и результат будет соответствующим. потом всех распродавать, тренеру неустойку и т.д. и в итоге минус получится больше, чем если бы сразу брали нормального тренера.
Ответить
САДЫЧОК
1764105779
Зачем цитировать эту бабу Клёпу? Если бы эта баба Клёпа аргументировала конкретно- то это другое дело. А, так и без нее достаточно балаболов и лжецов ( Карпин, Черчемов, Семак….)
Ответить
  • Читайте нас: 