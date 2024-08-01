Товарищеские матчи. «Челси» разгромил «Америку», «МЮ» победил «Бетис», «Астон Вилла» проиграла «РБ Лейпциг»

В ночь с 31 июля на 1 августа несколько известных английских клубов провели товарищеские матчи в США.

«Челси» в Атланте разгромил мексиканскую «Америку» со счетом 3:0. «Манчестер Юнайтед» в Сан-Диего взял верх над испанским «Бетисом» – 3:2. «Астон Вилла» в городе Гаррисон (штат Нью-Джерси) уступила немецкому «РБ Лейпциг» – 0:2.

Товарищеские матчи

Челси (Англия) – Америка (Мексика) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Нкунку, 3 (с пенальти); 2:0 – Гиу, 21; 3:0 – Мадуке, 79 (с пенальти).

Манчестер Юнайтед (Англия) – Бетис (Испания) – 3:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Лосада, 15; 1:1 – Рэшфорд, 18 (с пенальти); 2:1 – Диалло, 24; 3:1 – Каземиро, 31; 3:2 – Льоренте, 61.

РБ Лейпциг (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Андре СилвСилва, 17; 2:0 – Опенда, 41.