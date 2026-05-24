Бышовец оценил шансы «Спартака» и «Краснодара» в суперфинале Кубка

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

«Думаю, в этом сезоне выделялись две команды – «Зенит» и «Краснодар». Неслучайно интрига была до последнего тура. Потому, если мы говорим об уровне и качестве, шансы у «Краснодара» в финале Кубка выше. Конечно, нельзя исключать эмоции, старательность, индивидуальные возможности спартаковцев. Но что касается организации и структуры игры, в этом плане преимущество на стороне «Краснодара».

Последний матч в Махачкале оставил двоякое впечатление от игры «Спартака». Упустить такой шанс забрать бронзу… При этом ведь у «Краснодара» не будет недооценки «Спартака». Вот у нас были в футболе ребята, которые злоупотребляли водкой. Они иногда про рюмку говорили: «Хорошо пошла», или наоборот.

Вот у «Спартака» так же – если пошла игра, тогда и шансы высоки. Посмотрим. Но думаю, что у «Краснодара» больше шансов, учитывая его недавний опыт в финале Кубка. Думаю, матч будет достаточно напряженным. Но «Краснодар» все‑таки имеет преимущество», – сказал Бышовец.