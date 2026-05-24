Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец оценил шансы «Спартака» и «Краснодара» в суперфинале Кубка

Бышовец оценил шансы «Спартака» и «Краснодара» в суперфинале Кубка

24 мая, 13:55
8

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

«Думаю, в этом сезоне выделялись две команды – «Зенит» и «Краснодар». Неслучайно интрига была до последнего тура. Потому, если мы говорим об уровне и качестве, шансы у «Краснодара» в финале Кубка выше. Конечно, нельзя исключать эмоции, старательность, индивидуальные возможности спартаковцев. Но что касается организации и структуры игры, в этом плане преимущество на стороне «Краснодара».

Последний матч в Махачкале оставил двоякое впечатление от игры «Спартака». Упустить такой шанс забрать бронзу… При этом ведь у «Краснодара» не будет недооценки «Спартака». Вот у нас были в футболе ребята, которые злоупотребляли водкой. Они иногда про рюмку говорили: «Хорошо пошла», или наоборот.

Вот у «Спартака» так же – если пошла игра, тогда и шансы высоки. Посмотрим. Но думаю, что у «Краснодара» больше шансов, учитывая его недавний опыт в финале Кубка. Думаю, матч будет достаточно напряженным. Но «Краснодар» все‑таки имеет преимущество», – сказал Бышовец.

Еще по теме:
Мамаев сказал, к чему приведет поражение «Спартака» в финале Кубка
Карседо признали лучшим тренером Кубка России 14
Радимов – о суперфинале Кубка: «Краснодару» придется терпеть» 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Бышовец Анатолий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1779622366
Комментарий скрыт модератором
Ответить
FROLL007
1779622606
Как умудрился многолетний середняк добраться до финала? Это всё из-за дурацких правил нового Кубка, когда аутсайдер, такой как антинародные может дойти до финала. Гыгыгы
Ответить
FROLL007
1779626685
Кого протащит судья, тот и возьмёт жестянку. Ведь играют главные судейские протеже. Гыгыгы 🤫
Ответить
Главные новости
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
ФотоИгрок «Спартака» перекрестился перед Дюковым
14:21
8
Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке
14:07
11
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
9
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
6
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
ФотоЖена Сафонова показала, что вратарь «ПСЖ» ест на ужин
13:19
11
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
13:09
1
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
8
«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России
12:36
3
Все новости
Все новости
Обращение Зобнина к фанатам «Спартака» после взятого Кубка
15:15
Титов поставил оценку «Спартаку» за матч с «Краснодаром»
11:37
2
Газзаев прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка
08:50
1
Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» перед серией пенальти с «Краснодаром»
01:40
14
Лапочкин определил лучшее судейство в российском сезоне
01:20
8
Костомаров высказался о суперфинале Кубка России
00:32
1
Ветеран «Спартака» – о разбитом Кубке России: «Нигде такого не видел»
Вчера, 23:11
Губерниев – о зимнем новичке «Краснодара»: «Футболист ни о чем»
Вчера, 22:22
5
Генич высказался о работе судей в суперфинале Кубка России
Вчера, 21:51
3
Губерниев пожаловался на «Лужники»: «Всякое говно продают, а кофе нет»
Вчера, 20:57
14
Только один футболист «Спартака» сыграл во всех матчах Кубка России-2025/26
Вчера, 20:49
4
ВидеоУгальде обматерил Литвинова после победы «Спартака» в Кубке России
Вчера, 19:57
15
Губерниев предложил идею, чтобы трофей Кубка России больше не разбивался
Вчера, 19:18
20
Реакция Абаскаля на победу «Спартака» в Кубке России
Вчера, 18:49
3
Раскрыта версия РФС, почему разбился трофей Кубка России
Вчера, 18:30
37
Семин объяснил, почему «Краснодар» провалил концовку сезона
Вчера, 17:51
30
Ловчев назвал главную заслугу Карседо в «Спартаке»
Вчера, 17:23
4
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
Вчера, 16:58
11
Стало известно, почему МакSим не приехала на суперфинал Кубка России
Вчера, 16:39
6
Реакция Ловчева на победу «Спартака» в Кубке России
Вчера, 15:48
7
ФотоСтало известно, когда «Спартак» получит новый кубок за 10 миллионов, взамен разбитого
Вчера, 13:58
31
Отец Боселли ответил критикам своего сына
Вчера, 13:12
8
Бубнов – о разбитом «Спартаком» кубке: «Значит, незаслуженно выиграли»
Вчера, 12:58
37
Дмитриев оценил роль Помазуна в победе «Спартака» в Кубке
Вчера, 12:49
1
Дмитриев сказал, почему первым бил пенальти в суперфинале Кубка
Вчера, 11:26
1
Фото«Ростов» потроллил «Спартак» из-за разбитого Кубка
Вчера, 10:46
41
Мостовой посоветовал «Спартаку» кандидата в тренерский штаб
Вчера, 10:21
4
Червиченко: «Чемпионство «Зенита» не честное, трофей «Спартака» более заслуженный»
Вчера, 09:59
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 