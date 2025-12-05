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Роман Адамов
Новости
Роман Адамов - новости
Завершил карьеру
21 июня 1982 (44), Белая Калитва
#21 | Нападающий
187 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Фото
«Ростов» попрощался с тренером, перешедшим в ЦСКА
3 июня
1
Фото
Призер Евро-2008 получил должность в «Ростове»
2025.12.05 14:01
1
Еще несколько бывших игроков сборной России попали в «Миротворец»
2025.06.28 07:40
2
Адамов – о России на Евро-2008: «Попадись в полуфинале Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал»
2023.08.23 00:37
6
Адамов: «В «Ростове» приходил на тренировки с перегаром – меня могли выкинуть как собаку»
2023.08.22 16:40
5
«Карпин ребенок по сравнению со мной»: экс-форвард сборной России – о курении
2023.08.22 14:14
2
Видео
Адамов вспомнил свой легендарный пас Хиддинку на Евро-2008
2023.08.22 13:00
1
Адамов рассказал о дедовщине в «Тереке»
2023.08.22 12:48
«Ударил правым боковым»: Адамов вспомнил, как Слуцкий напал на судью
2023.08.22 11:22
2
Адамов подробно рассказал, как его избил Слуцкий
2023.08.22 10:32
4
Адамов вошел в тренерский штаб «Ростова»
2017.11.11 07:26
5
Адамов: «Аршавин далеко не глупый человек»
2016.10.06 09:35
15
Адамов: «Многие игроки «Ростова» могут больше никогда не попасть в групповой этап ЛЧ»
2016.08.16 21:29
1
Адамов: «Болельщики «Ростова» должны быть благодарны Бердыеву»
2016.08.07 19:08
3
Адамов: «Лучший игрок «Ростова» – Калачев»
2016.01.06 06:20
1
Адамов: «Сказал Слуцкому, кого ставить на матч против хорватов»
2015.11.17 01:03
1
Адамов: «Если бы не Бердыев, я бы сказал, что «Ростов» не сможет удержать второе место»
2015.11.07 17:21
Адамов: «В Грозном будет настоящая битва»
2015.10.25 11:57
7
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