Адамов вспомнил свой легендарный пас Хиддинку на Евро-2008

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил свою неточную передачу в матче Евро-2008 против Испании (1:4).

– На турнире вы сыграли в одном матче – первом, против испанцев. В тот же день появился мем «пас на Хиддинка» после вашей неточной передачи.

– Первое время меня это сильно раздражало. Люди хайповали, задавали вопрос только про тот пас. Хотя там был абсолютно игровой момент. Анюков был справа, кричал: «Дай! Дай!»

Отдал пас не глядя, на голос. А он не пошел – остановился. Таких ситуаций миллион за игру.

– По факту, создатель мема про «пас Хиддинку» – комментатор той встречи Виктор Гусев. Хоть раз обсуждали эту ситуацию потом?

– Года четыре назад в Ростове проходил какой-то выставочный матч. На него как раз приехал Гусев. После игры мы сидели в ресторане, общались. И он мне признался: «Ром, честно, я не думал, что это все так разойдется. Если б знал – в жизни бы такого не сказал».