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    Адамов: «В Грозном будет настоящая битва»

    Бывший нападающий «Терека» Роман Адамов рассказал о том, чего ждет от матча грозненцев с ЦСКА, а также вспомнил о своем периоде выступления за команду из Чечни.

    – ЦСКА и «Терек» в этом году показывают футбол хорошего содержания. Ваши ожидания от игры?

    – Действительно, команды, как говорится, набрали ход. У обоих соперников идет беспроигрышная серия. Игры с участием ЦСКА удалось в этом сезоне видеть чаще, их результаты говорят сами за себя. «Терек» доказывает, что является амбициозной командой, к тому же матч состоится на «Ахмат-Арене», а на своем поле, при великолепной поддержке, грозненцы играют с удвоенной энергией. Думаю, мы увидим хороший футбол, настоящую битву.

    – Если не секрет, за кого будете болеть?

    – Отвечу честно – буду болеть за красивый футбол. Я до сих пор с ностальгией вспоминаю годы выступления за «Терек». У меня остались хорошие, дружеские отношения со многими – в руководстве, в административном штабе, с болельщиками. За команду играют мои друзья – Игорь Лебеденко и Олег Иванов. Такая же история с ЦСКА, не могу болеть против Слуцкого, своего друга и первого наставника. Пусть победит сильнейший. Ничья тоже не плохой результат для обеих команд – они продлят свою беспроигрышную серию.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    25.10.2015 11:57
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    Комментарии (8)
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    Kollljan
    1445765525
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    sergey_andreich
    1445768015
    Случаем не ручной карась гинера удет судить? Если не он, у чеченов есть все шансы
    Ответить
    Dj_CBEPXY
    1445769287
    Извините, но вы уже заебали контретно, писать про подкуп судей и всякую хрень, если завидуете, то делайте молча. Такое чувство что у тех кто про такое пишет рак мозга, будут доказательства, тогда пишите, а без них можно сказать, что все судий подкупают.
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    4e4eH
    1445778659
    Мозг себе подкупите дебилы!
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    ologreds
    1694996929
    numo446435
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