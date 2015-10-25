Адамов: «В Грозном будет настоящая битва»

Бывший нападающий «Терека» Роман Адамов рассказал о том, чего ждет от матча грозненцев с ЦСКА, а также вспомнил о своем периоде выступления за команду из Чечни.

– ЦСКА и «Терек» в этом году показывают футбол хорошего содержания. Ваши ожидания от игры?

– Действительно, команды, как говорится, набрали ход. У обоих соперников идет беспроигрышная серия. Игры с участием ЦСКА удалось в этом сезоне видеть чаще, их результаты говорят сами за себя. «Терек» доказывает, что является амбициозной командой, к тому же матч состоится на «Ахмат-Арене», а на своем поле, при великолепной поддержке, грозненцы играют с удвоенной энергией. Думаю, мы увидим хороший футбол, настоящую битву.

– Если не секрет, за кого будете болеть?

– Отвечу честно – буду болеть за красивый футбол. Я до сих пор с ностальгией вспоминаю годы выступления за «Терек». У меня остались хорошие, дружеские отношения со многими – в руководстве, в административном штабе, с болельщиками. За команду играют мои друзья – Игорь Лебеденко и Олег Иванов. Такая же история с ЦСКА, не могу болеть против Слуцкого, своего друга и первого наставника. Пусть победит сильнейший. Ничья тоже не плохой результат для обеих команд – они продлят свою беспроигрышную серию.