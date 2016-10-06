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Адамов: «Аршавин далеко не глупый человек»

6 октября 2016, 09:35
15

Бывший игрок сборной России Роман Адамов уверен, что его бывший партнер по национальной команде Андрей Аршавин мог бы стать неплохим тренером. Отметим, что сам Аршавин так не считает.

«Зря он так! Из людей маленького роста хорошие полководцы получаются. Может, ему стоит попробовать все-таки? Андрей отличный парень на самом деле, хотя критики за последнее время на него много свалилось. У него хороший ум. Он далеко не глупый человек. Мне кажется, из него мог бы получиться тренер. Аршавин – абсолютно нормальный спортсмен. Взрывной, как и многие другие. Без своего характера он просто не сделал бы такой карьеры.

Абсолютно несправедливы нападки на него! В победе «Зенита» в Кубке УЕФА и полуфинале сборной на Евро-2008 – огромнейшая заслуга Аршавина. Это один из самых титулованных и ярких российских футболистов за последние 25 лет. Рядом только Аленичев – за счет Лиги чемпионов. Человек десятилетку дарил радость болельщикам, а его в один момент с грязью смешали. У нас в стране любят или нищих, или мертвых. К этому нельзя быть готовым, но по факту так и есть», — сказал Адамов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Аршавин Андрей Адамов Роман
Комментарии (15)
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skiros
1475736095
Слабохарактерный он. Правильно он говорит, что не хочет быть тренером.
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MaAaXxX
1475736127
Админы опять опечатка!!!сколько можно уже!!!АДАМЮК жесть)))
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MEHROJ ЗЕНИТ
1475736670
Кто это такой адамюк
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baddy
1475737984
Адамов он же Адамюк, сам не далекого ума поэтому и говорит про этого писклявого гуманоида, что у того ума палата.
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marslond
1475739241
Если он маленького роста будет хорошим тренером. Логика, конечно!
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Тraumtanzеr
1475740266
нет от него никаких ожиданий и это его проблемы.
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alexis02lion
1475740415
Не а правда, а почему бы и нет? Только ему это не надо. Что молодая жена есть, деньги есть, зачем ещё что-то. А по сути мог бы получиться хороший и играющий тренер. И мотивировать, и ругать, и хвалить он может, да и на собственном примере может элементы показывать. Но главное что это ему самому не надо сейчас.
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BAIv
1475740766
он умный но физики ему всегда не хватало... 20 минут побегал и всё пешком 25
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dyema
1475742633
Похоже это просто не Андрюхина тема, не всем хорошим игрокам становиться тренерами. Есть много сфер куда талантливый человек может приложить свои способности.
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Пиво без газа
1475744990
До тех пор, пока не попробует себя в роли тренера, никто не узнает его это или нет.
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