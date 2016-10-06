Адамов: «Аршавин далеко не глупый человек»

Бывший игрок сборной России Роман Адамов уверен, что его бывший партнер по национальной команде Андрей Аршавин мог бы стать неплохим тренером. Отметим, что сам Аршавин так не считает.

«Зря он так! Из людей маленького роста хорошие полководцы получаются. Может, ему стоит попробовать все-таки? Андрей отличный парень на самом деле, хотя критики за последнее время на него много свалилось. У него хороший ум. Он далеко не глупый человек. Мне кажется, из него мог бы получиться тренер. Аршавин – абсолютно нормальный спортсмен. Взрывной, как и многие другие. Без своего характера он просто не сделал бы такой карьеры.

Абсолютно несправедливы нападки на него! В победе «Зенита» в Кубке УЕФА и полуфинале сборной на Евро-2008 – огромнейшая заслуга Аршавина. Это один из самых титулованных и ярких российских футболистов за последние 25 лет. Рядом только Аленичев – за счет Лиги чемпионов. Человек десятилетку дарил радость болельщикам, а его в один момент с грязью смешали. У нас в стране любят или нищих, или мертвых. К этому нельзя быть готовым, но по факту так и есть», — сказал Адамов.