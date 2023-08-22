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    Адамов рассказал о дедовщине в «Тереке»

    Экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил период выступлений за «Терек».

    – Вы рассказывали, что в «Тереке» вам часто приходилось стоять за себя. Тоже была дедовщина?

    – Когда я приходил в команду, средний возраст игроков был 35 лет. А мне было 22 года. Старики, видимо, подумали: «О! Булочка пришел». Начали учить жизни, бить на тренировках. Но я уже был научен «Шахтером» и «Ростовом» – долбил в ответ.

    Но один раз вышел из себя. Чудак меня всю тренировку цеплял, бил и я в какой-то момент не выдержал – развернулся и как дал ему! Ногами вперед летел. Сразу же подлетел второй ветеранчик: «Да ты не жилец после тренировки!»

    Я ответил: «Слушайте, я знаю, где каждый из вас живет. Если вы меня толпой побьете, я вас потом один на один поубиваю нахрен».

    – Сильно!

    – Ко мне потом подошел Дени Гайсумов – он был самым старшим в команде: «Ром, ну ты же понимаешь, что они старше тебя. Зачем так делать?»

    Я сказал: «Все понимаю. Мне прилетало две недели, а я молчал – не отвечал. Так не бывает». После этого инцидента отношение ко мне в коллективе поменялось. Поставил себя.

    • Адамов играл за «Терек» с 2004 по 2005-й год.
    • Он бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: Sport24

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