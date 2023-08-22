Адамов рассказал о дедовщине в «Тереке»

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил период выступлений за «Терек».

– Вы рассказывали, что в «Тереке» вам часто приходилось стоять за себя. Тоже была дедовщина?

– Когда я приходил в команду, средний возраст игроков был 35 лет. А мне было 22 года. Старики, видимо, подумали: «О! Булочка пришел». Начали учить жизни, бить на тренировках. Но я уже был научен «Шахтером» и «Ростовом» – долбил в ответ.

Но один раз вышел из себя. Чудак меня всю тренировку цеплял, бил и я в какой-то момент не выдержал – развернулся и как дал ему! Ногами вперед летел. Сразу же подлетел второй ветеранчик: «Да ты не жилец после тренировки!»

Я ответил: «Слушайте, я знаю, где каждый из вас живет. Если вы меня толпой побьете, я вас потом один на один поубиваю нахрен».

– Сильно!

– Ко мне потом подошел Дени Гайсумов – он был самым старшим в команде: «Ром, ну ты же понимаешь, что они старше тебя. Зачем так делать?»

Я сказал: «Все понимаю. Мне прилетало две недели, а я молчал – не отвечал. Так не бывает». После этого инцидента отношение ко мне в коллективе поменялось. Поставил себя.