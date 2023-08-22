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    • «Карпин ребенок по сравнению со мной»: экс-форвард сборной России – о курении

    «Карпин ребенок по сравнению со мной»: экс-форвард сборной России – о курении

    Бывший нападающий сборной России Роман Адамов рассказал о пристрастии к курению.

    – Карпин рассказывал, что в бытность игроком выкуривал по 6-7 сигарет в день. А вы сколько?

    Валерий Георгичевич, получается, ребенок по сравнению со мной. 6-7 сигарет у меня уходило только утром, с кофе.

    Я всегда задавался вопросом – может ли кто-то из футболистов курить больше, чем я. Оказывается может – Саво Милошевич!

    Когда с «Рубином» поехали на выезд в Самару – нас заселили в один номер. Видимо Бекиевич [Бердыев] хотел, чтобы курильщики жили подальше от команды. За час я мог выкурить 3-4 сигареты, но с паузами.

    А Саво! Лежал, докуривал одну сигарету и от нее же подкуривал следующую. И так несколько раз подряд. Я был в шоке, когда это увидел.

    – В перерывах покуривали с ним в подтрибунке?

    – В перерыве ни разу не курил. Но однажды чуть не опоздал на предыговую разминку, когда играл за «Москву». Не знал, чем себя занять перед матчем – решил пойти покурить в душ, прям на стадионе.

    А разминку оказывается поставили на 10 минут раньше обычного. Команда уже выходит на поле, все меня ищут, а я стою курю.

    Серега Семак сообразил: «Наверное, курит в душе». Тренер зашел ко мне – пришлось тушить и идти разминаться.

    • Адамову сейчас 41 год.
    • Он закончил карьеру в 2014-м.
    • Форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата России в 2007 году и бронзовым призером Евро-2008.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4795

      Ziklop 45 минут назад

      посмотришь прямо брат Дзюбы, но далеко ему до Дзюбы, наверное курил много!

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