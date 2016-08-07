Адамов: «Болельщики «Ростова» должны быть благодарны Бердыеву»

Бывший нападающий «Ростова» Роман Адамов прокомментировал уход из клуба Курбана Бердыева.

– Я не знаю внутренней кухни «Ростова». Сложно давать оценку, объяснить случившееся. Думаю, Бердыев настолько последовательный человек, просто так ничего делать не будет. Значит, у него были основания.

– Возмущает то, что клуб не нашел деньги на трансферы, не предоставил такому тренеру финансовые гарантии?

– До конца не знаю, почему именно Бердыев ушел. Вот читал, что Бердыев сделал что-то не так… Но, насколько мне известно, он поступал порядочно по отношению ко многим людям и командам. Вот это факт.

– Не понимаете болельщиков, которые считают, что он поступил некрасиво?

– Если бы болельщики все знали, они бы, наверное, несколько поменяли свое отношение. За эти полтора года Бердыев реально очень много сделал для клуба. Даже, если предположить, что он поступил сейчас неверно (хотя это не так), фанаты все равно должны быть ему благодарны. Нужно, чтобы эмоции чуть-чуть улеглись, люди подумают, все взвесят и скажут ему спасибо.

– Теперь «Ростов» повалится?

– Не знаю. Посмотрим, кто будет тренировать команду, кто уйдет, кто последует за Курбаном Бекиевичем.

– У Бердыева сейчас, похоже, два пути – сборная России и московский «Спартак». Какой он выберет?

– Немного зная Курбана Бекиевича, не удивлюсь, если у него сейчас есть третий и даже четвертый вариант (смеется). Но я оставлю это мнение при себе. Шутка, конечно. Мне тяжело сейчас говорить на эту тему, не погружен в тему.