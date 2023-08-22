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    • Адамов: «В «Ростове» приходил на тренировки с перегаром – меня могли выкинуть как собаку»

    Адамов: «В «Ростове» приходил на тренировки с перегаром – меня могли выкинуть как собаку»

    Бывший нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил о периоде карьеры в «Ростове».

    – Попасть в «Ростов» в 19 лет – мечта?

    – Не относился к этому, как к какой-то мечте. Просто было приятно, что пригодился такому клубу. Но был момент, когда меня могли выкинуть из команды как собаку.

    – Про что вы?

    – Где-то через год после перехода в «Ростов» в моей жизни появились ночные клубы, тусовки и алкоголь. Мог за неделю четыре раза побывать на вечеринках. Тогда казалось – молодой, могу погулять.

    Пару раз приходил на тренировки с перегаром. Самое жесткое было, когда мы с моим другом решили отметить конец сезона. Пошли, бухнули, влезли в драку – двое против пятерых.

    На следующее утро у меня было лицо, как у боксера – все побитое, опухшее. Когда я приехал на базу, все были в шоке.

    – Тусовки – побочный эффект звездной болезни?

    – Идиотизма, скорее. Думал, что все могу и здоровья вагон.

    – Когда поняли, что с этим всем надо заканчивать?

    – Когда за год сыграл всего восемь игр. Меня просто-напросто все забыли и могли легко выкинуть из команды. А дальше неизвестность.

    Понял, что надо тормознуть – а то иду куда-то не туда. Тогда главным был Сергей Николаевич Балахнин. Он много беседовал со мной, давал вторые шансы.

    В один день я подошел к нему и сказал: «Даю слово, что в клубах меня больше не будет».

    – Сдержали?

    – Первое время вообще не ходил, это правда. Когда стал постарше, стал предпочитать клубам рестораны. Мог сходить в ночной клуб, но это 2-3 раза в месяц и то, если на следующий день был выходной. Короче, все было намного лайтовее, чем в Ростове.

    • Адамову сейчас 41 год.
    • Он закончил карьеру в 2014-м.
    • Форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата России в 2007 году и бронзовым призером Евро-2008.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21458

      Cleaner 5 минут назад

      У Адамова крыша потекла. Всякую хрень с утра нам сливает...(((

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