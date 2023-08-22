Адамов: «В «Ростове» приходил на тренировки с перегаром – меня могли выкинуть как собаку»

Бывший нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил о периоде карьеры в «Ростове».

– Попасть в «Ростов» в 19 лет – мечта?

– Не относился к этому, как к какой-то мечте. Просто было приятно, что пригодился такому клубу. Но был момент, когда меня могли выкинуть из команды как собаку.

– Про что вы?

– Где-то через год после перехода в «Ростов» в моей жизни появились ночные клубы, тусовки и алкоголь. Мог за неделю четыре раза побывать на вечеринках. Тогда казалось – молодой, могу погулять.

Пару раз приходил на тренировки с перегаром. Самое жесткое было, когда мы с моим другом решили отметить конец сезона. Пошли, бухнули, влезли в драку – двое против пятерых.

На следующее утро у меня было лицо, как у боксера – все побитое, опухшее. Когда я приехал на базу, все были в шоке.

– Тусовки – побочный эффект звездной болезни?

– Идиотизма, скорее. Думал, что все могу и здоровья вагон.

– Когда поняли, что с этим всем надо заканчивать?

– Когда за год сыграл всего восемь игр. Меня просто-напросто все забыли и могли легко выкинуть из команды. А дальше неизвестность.

Понял, что надо тормознуть – а то иду куда-то не туда. Тогда главным был Сергей Николаевич Балахнин. Он много беседовал со мной, давал вторые шансы.

В один день я подошел к нему и сказал: «Даю слово, что в клубах меня больше не будет».

– Сдержали?

– Первое время вообще не ходил, это правда. Когда стал постарше, стал предпочитать клубам рестораны. Мог сходить в ночной клуб, но это 2-3 раза в месяц и то, если на следующий день был выходной. Короче, все было намного лайтовее, чем в Ростове.