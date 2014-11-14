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Роман Адамов
Статистика
Роман Адамов - статистика
Завершил карьеру
21 июня 1982 (44), Белая Калитва
#21 | Нападающий
187 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
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Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Товарищеские матчи 2008
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Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
12
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
2 : 1
14.11.2014
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2 : 0
08.11.2014
Cибирь
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0 : 1
11.10.2014
Cибирь
1' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4 : 1
05.10.2014
Cибирь
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
2 : 1
29.09.2014
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Томь
1 : 1
20.09.2014
Cибирь
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Cибирь
0 : 2
13.09.2014
Сокол
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2 : 0
07.09.2014
Cибирь
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Cибирь
2 : 2
24.08.2014
СКА-Хабаровск
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2 : 1
17.08.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Cибирь
0 : 2
10.08.2014
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
4 : 1
04.08.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
0 : 0
27.07.2014
Сочи
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2 : 0
06.07.2014
Cибирь
1' - 47'
47'
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