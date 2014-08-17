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    Роман Адамов - статистика

    Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Станиславович
    Фамилия Адамов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Белая Калитва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июня 1982 (40 лет)
    Рост 187
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 12 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    08.11.2014 59' -90' Волгарь (Астрахань) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    11.10.2014 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    78'
    05.10.2014 1' -57' Тюмень (Тюмень) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.09.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:1 Тосно (Тосно)
    20.09.2014 73' -90' Томь (Томск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    13.09.2014 1' -46' Сибирь (Новосибирск) 0:2 Сокол (Саратов)
    07.09.2014 1' -67' Химик (Дзержинск) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    24.08.2014 1' -75' Сибирь (Новосибирск) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.08.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    10.08.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:2 Крылья Советов (Самара)
    04.08.2014 1' -90' Енисей (Красноярск) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    27.07.2014 1' -69' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Сочи (Сочи)
    06.07.2014 1' -47' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    47'
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