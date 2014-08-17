|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|12
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2014
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|08.11.2014
|59' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|11.10.2014
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|78'
|05.10.2014
|1' -57'
|Тюмень (Тюмень)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|29.09.2014
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Тосно (Тосно)
|20.09.2014
|73' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|13.09.2014
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Сокол (Саратов)
|07.09.2014
|1' -67'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|24.08.2014
|1' -75'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.08.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|10.08.2014
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Крылья Советов (Самара)
|04.08.2014
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|27.07.2014
|1' -69'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|06.07.2014
|1' -47'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|47'