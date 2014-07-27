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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Сочи
Cибирь - Сочи: обзор матча 27 июля 2014
Cибирь
27.07.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Сочи
90'
Замена
С. Матяш
️️️️
М. Андреев
80'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
А. Петухов
Замена
А. Дудолев
️️️️
И. Нагибин
79'
Замена
М. Маркосов
️️️️
Р. Адамов
69'
68'
Замена
А. Козлов
️️️️
С. Миронов
63'
Замена
А. Савин
️️️️
В. Есин
Замена
Т. Выходил
️️️️
А. Гладышев
59'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
46'
34'
Желтая карточка
А. Петухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
19
Юрий Солнцев
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Александр Петухов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
44
Антон Козлов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
5
Головатенко
59
Иванов
14
Рогочий
34
Маргасов
5
Гладышев
9
Нагибин
37
Чеботару
4
Астафьев
7
Беляев
21
Адамов
3-1-3-2-1
31
Арсеньев
6
Вихров
3
Гаджибеков
12
Пинчук
19
Солнцев
88
Миронов
84
Воробьев
27
Апатин
77
Андреев
27
Есин
11
Петухов
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
5
Гладышев
4
Выходил
4
Выходил
5
Гладышев
9
Нагибин
18
Дудолев
18
Дудолев
9
Нагибин
21
Адамов
9
Маркосов
9
Маркосов
21
Адамов
11
Петухов
10
Матрахов
10
Матрахов
11
Петухов
88
Миронов
44
Козлов
44
Козлов
88
Миронов
77
Андреев
10
Матяш
10
Матяш
77
Андреев
27
Есин
18
Савин
18
Савин
27
Есин
Остались в запасе
Cибирь
Сочи
11
Алексей Едунов
ЦП
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Виктор Демидов
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Cибирь - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Спартак
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