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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Cибирь
Тюмень - Cибирь: обзор матча 05 октября 2014
Тюмень
05.10.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
4 : 1
Завершен
Cибирь
27'
Клейтон
51'
Клейтон
80'
Х. Мамтов
90+2'
В. Коробка
44'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Cибирь
Замена
Д. Барышников
️️️️
Клейтон
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
В. Коробка
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Х. Мамтов
80'
Желтая карточка
М. Канаев
79'
76'
Желтая карточка
В. Свежов
71'
Вторая желтая
Д. Бухряков
69'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Гладышев
57'
Замена
В. Свежов
️️️️
Р. Адамов
52'
Замена
Т. Выходил
️️️️
А. Едунов
ГОЛ! 2:1!
Клейтон
51'
Замена
В. Коробка
️️️️
Е. Савин
46'
Замена
Н. Теленков
️️️️
О. Самсонов
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Маркосов
43'
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Дудолев
35'
Желтая карточка
Д. Бухряков
30'
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ! 1:0!
Клейтон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
20
Никита Теленков
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
3
Сергей Голяткин
АП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
2-1-5-2
1
Соколов
77
Павленко
55
Гузь
17
Канаев
36
Самсонов
11
Клейтон
13
Шляпкин
4
Кленкин
7
Данилов
99
Савин
9
Мамтов
3-5-2
22
Цыган
17
Бухряков
14
Рогочий
5
Головатенко
18
Дудолев
4
Астафьев
11
Едунов
37
Чеботару
5
Гладышев
21
Адамов
9
Маркосов
11
Клейтон
99
Барышников
99
Барышников
11
Клейтон
36
Самсонов
20
Теленков
20
Теленков
36
Самсонов
99
Савин
11
Коробка
11
Коробка
99
Савин
5
Гладышев
59
Иванов
59
Иванов
5
Гладышев
11
Едунов
4
Выходил
4
Выходил
11
Едунов
21
Адамов
6
Свежов
6
Свежов
21
Адамов
18
Дудолев
99
Житнев
99
Житнев
18
Дудолев
Остались в запасе
Тюмень
Cибирь
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Константин Галкин
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Остались в запасе
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
3
Сергей Голяткин
АП
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Тюмень - Cибирь
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Геолог
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