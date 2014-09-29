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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Тосно
Cибирь - Тосно: обзор матча 29 сентября 2014
Cибирь
29.09.2014, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 1
Завершен
Тосно
41'
М. Маркосов
75'
В. Свежов
78'
Н. Зайцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Тосно
89'
Замена
М. Горелишвили
️️️️
С. Причиненко
84'
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
К. Берхамов
83'
Замена
В. Филатов
️️️️
Г. Наваловский
78'
Желтая карточка
Н. Зайцев
78'
ГОЛ! 2:1!
Н. Зайцев
ГОЛ! 2:0!
В. Свежов
75'
68'
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Смирнов
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Дудолев
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Маркосов
41'
Замена
В. Свежов
️️️️
В. Азаров
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
3-5-2
22
Цыган
5
Головатенко
17
Бухряков
14
Рогочий
5
Гладышев
18
Дудолев
11
Едунов
37
Чеботару
4
Астафьев
9
Маркосов
99
Азаров
3-3-2-2
77
Ревишвили
88
Наваловский
25
Смирнов
3
Зайцев
21
Филатов
11
Пазин
4
Бабенков
7
Берхамов
23
Причиненко
77
Романенко
10
Хадарцев
18
Дудолев
9
Нагибин
9
Нагибин
18
Дудолев
99
Азаров
6
Свежов
6
Свежов
99
Азаров
23
Причиненко
24
Горелишвили
24
Горелишвили
23
Причиненко
25
Смирнов
27
Радченко
27
Радченко
25
Смирнов
7
Берхамов
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
7
Берхамов
Остались в запасе
Cибирь
Тосно
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
21
Роман Адамов
ЦФ
1
Алексей Дугнист
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
21
Роман Адамов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
Статистика матча Cибирь - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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