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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Cибирь
Луч - Cибирь: обзор матча 17 августа 2014
Луч
17.08.2014, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
31'
А. Аверьянов
49'
Р. Корян (П)
57'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Cибирь
Желтая карточка
В. Кренделев
90'
89'
Замена
М. Маркосов
️️️️
А. Иванов
77'
Замена
М. Житнев
️️️️
И. Нагибин
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Прокофьев
76'
Замена
Д. Клопков
️️️️
Р. Корян
71'
69'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Рогочий
64'
Желтая карточка
А. Рогочий
Замена
М. Бурченко
️️️️
Нивалдо
62'
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Астафьев
Замена
В. Кренделев
️️️️
А. Аверьянов
54'
Желтая карточка
С. Ваганов
52'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Корян
49'
41'
Желтая карточка
М. Астафьев
ГОЛ! 1:0!
А. Аверьянов
31'
25'
Замена
В. Свежов
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
А. Аверьянов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Денис Книга
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
7
Евгений Скобликов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
99
Максим Житнев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-3-3
1
Книга
27
Лебедев
23
Джиоев
24
Мирошниченко
25
Семочко
11
Аверьянов
23
Ваганов
4
Славнов
9
Корян
11
Прокофьев
6
Нивалдо
4-5-1
25
Трунин
59
Иванов
4
Выходил
14
Рогочий
5
Головатенко
4
Астафьев
52
Зиновьев
37
Чеботару
9
Нагибин
5
Гладышев
21
Адамов
11
Аверьянов
2
Кренделев
2
Кренделев
11
Аверьянов
6
Нивалдо
8
Бурченко
8
Бурченко
6
Нивалдо
9
Корян
44
Клопков
44
Клопков
9
Корян
11
Прокофьев
87
Мязин
87
Мязин
11
Прокофьев
9
Нагибин
99
Житнев
99
Житнев
9
Нагибин
52
Зиновьев
6
Свежов
6
Свежов
52
Зиновьев
59
Иванов
9
Маркосов
9
Маркосов
59
Иванов
14
Рогочий
7
Беляев
7
Беляев
14
Рогочий
Остались в запасе
Луч
Cибирь
7
Евгений Скобликов
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
7
Евгений Скобликов
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Статистика матча Луч - Cибирь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Динамо
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