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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Сокол
Cибирь - Сокол: обзор матча 13 сентября 2014
Cибирь
13.09.2014, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 2
Завершен
Сокол
29'
А. Молодцов
49'
И. Маркелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Сокол
85'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
Е. Павлов
72'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
А. Коротаев
Замена
А. Едунов
️️️️
В. Свежов
71'
Желтая карточка
Т. Выходил
65'
Замена
М. Житнев
️️️️
И. Нагибин
63'
58'
Замена
М. Козлов
️️️️
И. Маркелов
Замена
А. Дудолев
️️️️
Е. Зиновьев
54'
49'
ГОЛ! 0:2!
И. Маркелов
46'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
М. Маркосов
️️️️
Р. Адамов
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Молодцов
Желтая карточка
Е. Зиновьев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
18
Евгений Павлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
5
Головатенко
59
Иванов
4
Выходил
34
Маргасов
4
Астафьев
6
Свежов
37
Чеботару
9
Нагибин
52
Зиновьев
21
Адамов
4-2-1-3
16
Федоров
27
Молодцов
20
Столяренко
29
Горбатюк
13
Семякин
66
Дутов
5
Рябокобыленко
88
Маркелов
11
Дегтярев
24
Коротаев
18
Павлов
6
Свежов
11
Едунов
11
Едунов
6
Свежов
9
Нагибин
99
Житнев
99
Житнев
9
Нагибин
52
Зиновьев
18
Дудолев
18
Дудолев
52
Зиновьев
21
Адамов
9
Маркосов
9
Маркосов
21
Адамов
24
Коротаев
2
Хубаев
2
Хубаев
24
Коротаев
18
Павлов
10
Агапцев
10
Агапцев
18
Павлов
88
Маркелов
10
Козлов
10
Козлов
88
Маркелов
5
Рябокобыленко
7
Белоусов
7
Белоусов
5
Рябокобыленко
Остались в запасе
Cибирь
Сокол
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
3
Никита Сурков
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
20
Даниил Авдюшкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
3
Никита Сурков
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Cибирь - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спартак
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